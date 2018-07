No Brasil, gripe suína afeta jovens com menos de 30 A maioria dos 36 casos de gripe suína confirmados no Brasil (69%) até o momento ocorreu em pessoas com até 29 anos de idade, o que confirma a tendência mundial de o novo vírus atingir mais os jovens. A maior parte do pacientes (16) foi infectada nos Estados Unidos, aponta ainda análise do Ministério da Saúde. Ontem à noite a pasta informou dois novos registros da doença, em São Paulo, o que eleva para 38 o total de casos.