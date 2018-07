No Brasil não há legislação sobre o tema No Brasil não há lei específica, mas casais homossexuais têm obtido na Justiça o direito de formalizar a relação no regime de união estável, que oficialmente só existe para os heterossexuais. Há 15 anos o Congresso avalia projetos que preveem a união estável entre homossexuais, mas há barreiras. Em junho, a Advocacia-Geral da União recomendou que o governo reconheça a união para o pagamento de benefícios, como pensão por morte.