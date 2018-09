No Brasil, ponte e hotéis já usam LED

A ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, na zona sul de São Paulo, é um exemplo da utilização de LEDs no País. As luzes que deixam a ponte colorida consomem em energia o equivalente a um chuveiro residencial.

Hotéis no Brasil também começam a se interessar pelo LED. A rede Accor, que dirige as marcas Novotel, Sofitel, Mercure, Ibis e Formule 1, tem um projeto piloto em andamento - obteve 67% de economia de energia nos quartos e de 87% no saguão. Agora, a rede planeja expandir o uso da tecnologia.

Segundo José Fernando Mendes, gerente de marketing e produtos da área de LEDs da Philips, um empreendimento como um hotel consegue o retorno do investimento da troca das lâmpadas mais rapidamente.

"Muitas das luzes do corredor ficam ligadas 24 horas por dia, então a economia de energia compensa bastante."

No Rio de Janeiro, o hotel Windsor Atlântica (antigo hotel Le Mèridien) passou por uma reforma e atualmente utiliza 7.000 lampLEDs. O estabelecimento tem 39 andares e 545 quartos.

"Em uma obra com essa dimensão, a busca por alternativas que contribuam com a preservação do meio ambiente é imprescindível, já que o consumo de água e luz é constante", diz Jorge Craveiro, engenheiro da Becran Engenharia e responsável pelo projeto do hotel.

Uso exagerado. Os Laboratórios Nacionais Sandia, ligados ao governo dos Estados Unidos, alertam para uma mensagem errada que a iluminação LED pode passar para os consumidores - a de que, como consome menos energia, podemos usar mais.

"Carros mais eficientes não significam necessariamente que vamos dirigir menos", compara o pesquisador Jerry Simmons. Por isso, de acordo com ele, as melhorias nas tecnologias para eficiência das lâmpadas podem não ser suficientes para influenciar a escassez de energia e as mudanças climáticas.

"Para ter um grande impacto, boas decisões políticas são necessárias em parceria com as tecnologias", afirma o cientista.