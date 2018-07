No Brasil, Spike Lee conhece artistas e políticos

A reportagem acompanhou Spike Lee por todos os cantos quarta-feira na tentativa de fazer uma entrevista - foi ao Palácio do Planalto, ao Museu da República e ao bar do Mercado Municipal, onde assaltantes acabariam entrando em ação. Lee saiu do local pouco antes do episódio, a reportagem também.

No meio de petiscos, bebidas e convidados, o diretor passou parte do tempo cochichando com o deputado Romário (PSB-RJ) com uma notável expressão de cansaço (Romário gravou no dia seguinte um depoimento para o documentário, comentando política, Copa do Mundo e Olimpíada). Ao ser abordado pela reportagem, Lee foi educado - não deu a entrevista que o repórter clamava, mas autografou o DVD de "A última noite", um de seus melhores filmes. Escreveu o nome, seguido pela palavra "peace" (paz).