No Carandiru, madrasta de Isabella pode ir para 'seguro' A madrasta da menina Isabella Nardorni, Anna Carolina Jatobá, poderá ser colocada em uma ala conhecida como "seguro" na Penitenciária Feminina do Carandiru, na zona norte de São Paulo, para onde foi transferida na manhã de hoje após passar a noite no 97º Distrito Policial (DP). A possibilidade de Anna Carolina ser levada para uma cela isolada deve-se ao fato de que as presas do Carandiru teriam dito que não aceitam sua presença na penitenciária, o que poderia colocá-la em risco. Até o final da manhã, a Secretaria de Assuntos Penitenciários ainda não havia se pronunciado sobre os procedimentos relativos à prisão de Anna Carolina a partir de sua transferência para o Carandiru. O pai de Isabella, Alexandre Nardoni, continuava preso no 13º DP, também na zona norte de São Paulo. A prisão preventiva do casal foi decretada no início da noite de ontem, pelo juiz da 2ª Vara do Júri do Fórum de Santana, Maurício Fossen, que também aceitou denúncia de homicídio contra Alexandre e Anna Carolina.