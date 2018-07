No carnaval, 50 mil camisinhas serão distribuídas no Tietê

A organização não-governamental Grupo Pela Vidda/SP e a Secretaria de Estado da Saúde vão distribuir cerca de 50 mil preservativos no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte da capital paulista. A ação será realizada entre 14h e 20 horas da sexta-feira, 20, véspera do feriado prolongado de carnaval. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Saiba como chegar ao sambódromo Também serão entregues folhetos com informações acerca do teste rápido para HIV. "É uma oportunidade de orientar a população sobre sexo seguro e disponibilizar a camisinha para os foliões, visando prevenir a infecção pelo HIV antes, durante e depois do Carnaval", afirmou a diretora do Programa Estadual de DST/Aids, Maria Clara Gianna, em nota.