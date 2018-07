'No carnaval, a massa toma conta do destino', diz ator O ator Milton Gonçalves fez sua estreia no carnaval de São Paulo ao desfilar pela Acadêmicos do Tucuruvi hoje, quarta escola de samba a entrar na avenida no segundo dia de disputa. "Honrado" pelo convite, o ator fez elogios à escola e ao carnaval. "É um dia do povo, é um dia em que a massa toma conta do seu destino", filosofa. "Pena que às vezes seja um dia só. O povo deveria ter essa noção para tomar conta do seu destino nos 365 dias do ano", completa. Segundo o ator, a consciência popular é fundamental especialmente para o processo político. "Quando o povo toma conta do destino, ele consegue tudo o que quer fazer, e pode peneirar para separar o safado daquele que quer fazer alguma coisa, pode escolher melhor", diz. Sobre o desfile, disse que ficou muito feliz e por essa razão aceitou o convite para participar. Contudo, não garantiu que vá repetir a experiência nos próximos anos. "Não sei se eu terei gás para voltar a desfilar. Já estou velhinho", brinca.