No carnaval, polícia faz blitz da lei seca em São Paulo

Na noite desta sexta-feira de carnaval, policiais militares do Batalhão de Trânsito realizam mais uma blitz da lei seca. As equipes estão espalhadas por vários pontos de toda a cidade; alguns deles, por exemplo, no entorno do Butantã e da Cidade Universitária, na zona oeste. Os limites da Lei Seca Os bloqueios na zona norte da capital, ao contrário dos demais, onde a blitz deve ser encerrada às 5 horas, serão estendidos até as 6h30, principalmente na região do sambódromo do Anhembi, onde ocorrem os desfiles de carnaval. Pela lei, quem for pego com índice entre 0,1 a 0,30 mg de álcool por litro de ar expelido paga uma multa de R$ 957,20 e corre o risco de ter a carteira de habilitação suspensa de 12 a 24 meses. Com taxa acima de 0,30 mg, além de pagar a multa e correr o risco de perder a habilitação, o infrator é levado para a delegacia, autuado em flagrante e ainda responde criminalmente. O motorista só é liberado após pagar uma fiança de R$ 300 e R$ 1.200.