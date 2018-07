No CE, polícia identifica dupla que teria baleado menino

Com o menor de 16 anos foi apreendida uma pistola 38 e cinco munições. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuado por tentativa de homicídio. O adolescente tinha um mandado em aberto por porte ilegal de arma de fogo e já respondia a um roubo. Já Marcos de Souza Alves, 19 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), responsável pela área da ocorrência, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Como maior, ele já respondia por um roubo. Quando era menor de idade, Alves havia sido autuado por um homicídio, por tráfico de drogas e roubo com restrição de liberdade. Ele foi reconhecido como a pessoa que teria efetuado o disparo - apesar do menor ter assumido a autoria do tiro.

O crime aconteceu por volta das 22h30 de ontem e segundo informações preliminares obtidas pela Polícia, os acusados teriam disparado em desafetos de uma gangue rival. A criança, que passa bem, foi atendida e encaminhada para o Instituto José Frota (IJF), onde permanece em observação.