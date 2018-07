No Ceará, idosa morre após receber glicerina na veia A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a morte de uma aposentada de 75 anos que morreu após ter recebido glicerina em vez de soro no Hospital Geral de Missão Velha, no Ceará, na manhã da última quarta-feira. Depois de passar mal, a paciente, que sofria de insuficiência respiratória aguda, foi levada para o Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, cidade vizinha. A equipe médica que atendeu a idosa em Barbalha percebeu o erro e trocou a medicação, mas a mulher morreu horas depois.