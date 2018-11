No centro de SP, feira do rolo fica em frente à PM Pelo menos 200 homens com centenas de celulares usados, alguns com sacolas cheias, vendem os equipamentos todos os dias em uma feira do rolo na Praça Pedro Lessa e na Rua Capitão Salomão, no centro de São Paulo. A procedência dos produtos é desconhecida, mas, se questionados, alguns vendedores não escondem que foram furtados ou roubados. Para a Polícia Civil, os aparelhos são fruto de crime.