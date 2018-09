No cinturão, o pioneiro

Uma semente importada do Japão, Holanda, Estados Unidos ou Europa pode custar até 80% a mais, então o produtor tem que agregar valor, diz o agricultor Luís Yano, de Mogi das Cruzes (SP). Considerado o pioneiro no cultivo de hortaliças exóticas, Yano pesquisa novidades há pelo menos 25 anos. Este ano, já investiu no plantio de 76 variedades de alfaces importadas do Estados Unidos. "Uma empresa me forneceu as sementes para eu testar no campo", explica o agricultor, que plantou alface romana roxa, alface com folha repicada, alface crocante e minialface americana.

Agora, Yano está colhendo uma acelga de talo (swiss chard), que muitos confundem com ruibarbo, segundo ele. "Não é ruibarbo. É uma acelga com talo, de talo colorido, cujas sementes foram importadas do Japão. Estou plantando de três cores, amarelo, vermelho e alaranjado", conta. Para essa acelga especial, que é consumida nos EUA, Argentina e Japão, Yano reservou três pequenos canteiros de sua horta de 2,5 hectares, onde ele colhe radicchio, chicória frisé, minirrepolho e miniacelga chinesa.

"No Japão, essa acelga é preparada do mesmo jeito que o espinafre. Coloca na água quente, torce para retirar o excesso de água e serve com shoyu. O segredo para ela não perder a cor é cozinhar com um pouco de açúcar", ensina.

A novidade tem um sabor próprio, que nada lembra o gosto da acelga tradicional, segundo Yano, que fornece para Ceasas, feirantes, supermercados, chefs, restaurantes e empórios da capital. Em dezembro também começa a temporada de cruzeiros, mercado que exige qualidade e boa durabilidade das hortaliças, exatamente o foco da produção de Yano.