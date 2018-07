No clássico, realidades opostas

Clássico não costuma ter favorito. Mas Palmeiras e São Paulo vivem realidades bem distintas. O clube alviverde está em crise após perder o título do Brasileiro dado como certo no ano passado e não ficar nem com a disputa da Taça Libertadores em 2010 como consolo. Fracassou em ambos os objetivos e viu o rival classificar-se à competição continental. As ambições de ambos na atual temporada podem ser medidas pela qualidade de seus elencos.

O Palmeiras ainda não se recuperou do baque do final de 2009. Manteve Diego Souza, um dos principais destaques do último Brasileiro, mas perdeu Vágner Love, que chegou cercado de muita expectativa e, acuado pelos torcedores insatisfeitos, transferiu-se para o Flamengo. Reforços? Só chegaram os limitados volantes Márcio Araújo e Edinho, o zagueiro Léo, o lateral-esquerdo Eduardo (que nem no banco tem ficado) e o meia Lincoln, fora de ritmo e sem data para estrear. A direção demora para confirmar Ewerthon, enquanto o ataque coleciona atuações decepcionantes. Imaginava que seria suficiente para disputar a Copa do Brasil, mas engatinha até no Campeonato Paulista.

"Nosso time é melhor do que o do ano passado", garante o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo, que ainda sonha com um outro atacante.

O São Paulo, por outro lado, quer o mundo. Depois de uma temporada modesta para os padrões tricolores - não conquistou título pela primeira vez nos últimos cinco anos -, montou uma equipe renomada para tentar levar o quarto título da Libertadores. Além de manter as principais peças do time que chegou em terceiro no Brasileiro, contratou 11 reforços. Para a defesa, há Alex Silva, Xandão e André Luís. Cléber Santana, Rodrigo Souto, Léo Lima e Carlinhos Paraíba são as novas opções para o meio de campo. Tem Cicinho e Carleto nas laterais. E, para completar, Fernandinho e Marcelinho Paraíba para o ataque.

"Temos elenco forte, mas ainda não temos um time. Me deem um ou dois meses e a equipe vai mostrar bom futebol", pede Ricardo Gomes.

No Morumbi, ainda pode aparecer Fernandão. O Goiás não gostou da contraproposta feita pelo São Paulo - quatro jogadores que não estão inscritos na Libertadores e mais R$ 200 mil -, mas a negociação prossegue. Seria o trunfo para as fases decisivas da Libertadores.

Duas realidades diferentes estarão em campo. Mas o futebol não se explica só em números. Um jogo pode ser decidido numa única jogada. É o alento dos palmeirenses. E o temor dos são-paulinos.