No consulado em SP, pane e confusão Uma pane de três horas no sistema de emissão de vistos do consulado americano em São Paulo, na manhã de ontem, ajudou a complicar a vida de quem quer viajar para o exterior. O problema começou por volta de 7h30, quando já havia fila na frente do consulado. Como não se sabia ainda quando o sistema voltaria ao normal, funcionários informaram aos solicitantes que as entrevistas estariam suspensas por tempo indeterminado, o que levou várias pessoas a ir embora, para tentar voltar outro dia. Quem resolveu esperar um pouco mais teve sorte. O problema foi resolvido logo e, por volta de meio-dia, a fila já havia voltado ao tamanho normal.