No dérbi, Guarani tenta deixar Ponte fora da luta pelo acesso Guarani e Ponte Preta se enfrentam hoje, às 16h10, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, num duelo que pode definir o destino dos tradicionais rivais na Série B do Brasileiro. O Guarani, vice-líder com 46 pontos, pode ficar muito perto do acesso em caso de vitória. Já a Ponte, 9º colocada com 36 pontos, sabe que só um resultado positivo a mantém no páreo. Embora o empate seja um bom resultado, jogando em casa, o Guarani não quer desperdiçar a chance de tirar o rival da disputa.