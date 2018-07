No dia da volta do rodízio, SP tem trânsito bom São Paulo tem uma manhã de trânsito absolutamente tranqüilo com a volta do rodízio de veículos. Na segunda-feira da semana passada, às 9 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 77 quilômetros de congestionamento. Nesta segunda-feira, 14, no mesmo horário, foram verificados 49 quilômetros de lentidão. Às 10h38, a CET registrava apenas 22 quilômetros de morosidade em toda a cidade.