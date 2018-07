No Dia do Meio Ambiente, ONU quer ações individuais A proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) para o tema deste ano do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje, tem o objetivo de sensibilizar cada indivíduo para atitudes que possam ser aproveitadas pelas comunidades para recuperar o ambiente. Seu Planeta Precisa de Você - Una-se para Combater a Mudança Climática, o nome da campanha, faz um alerta à humanidade sobre as ameaças ambientais. A data foi estabelecida durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 1972.