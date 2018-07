No Dia Mundial sem Carro, SP tem congestionamento acima da média

Texto atualizado às 14h10

SÃO PAULO - A capital paulista registrou lentidão acima da média na manhã deste sábado, 22, Dia Mundial Sem Carro. Às 10h30, as ruas da cidade registravam 28 km de congestionamento no índice da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No início da tarde, as vias de São Paulo continuavam com trânsito acima da média.

De acordo com a CET, pela manhã acidentes influenciaram no tráfego intenso. O órgão também afirma que os paulistanos não devem ter considerado a sugestão de deixar o veículo em casa neste sábado e, com as 41 km de ciclofaixas de lazer abertas para marcar o Dia Mundial sem Carro, o trânsito ficou pior que a média para o dia da semana.

Ciclofaixa do centro. A Ciclofaixa de Lazer do centro de São Paulo funcionou pela primeira vez neste sábado, 22. O percurso, de 2,5 km, é circular e tem início na Praça João Mendes, a partir do cruzamento com a Avenida Liberdade.

Além do centro da capital, há vias de acesso restrito a veículos também na Avenida Paulista e na zona leste.

Ao todo, 41 km de ciclofaixas, que funcionam normalmente aos domingos, estão em vigor neste sábado em função do Dia Mundial Sem Carro.

O objetivo é incentivar os paulistas a utilizar transportes alternativos e, por consequência, diminuir a poluição e congestionamentos em São Paulo.

Outra medida para incentivar os cidadãos a deixarem os veículos particulares em casa foi o aumento da frota de ônibus. São 150 coletivos a mais nas ruas da cidade.