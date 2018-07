No dia seguinte, discussão ainda continua O dia seguinte ao encerramento da Rio+20 foi o ponto de partida para a discussão de novos rumos para a humanidade. Inspirados no aniversário de 300 anos do pensador suíço Jean-Jacques Rousseau, que no século XVIII já debatia as relações entre homem, natureza e economia na obra O Contrato Social, representantes da ONU, do governo brasileiro e estudiosos do tema se encontraram para debater a criação de um novo contrato social do século XXI.