No Dia Sem Carro, Kassab vai para o trabalho de ônibus

O prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (DEM), foi trabalhar de ônibus nesta manhã. Ele saiu de casa, em Pinheiros, pegou um ônibus na Avenida Faria Lima e foi até a Rua Martins Fontes. O prefeito continuou o trajeto a pé até o Viaduto do Chá, onde fica a sede da Prefeitura. Kassab foi acompanhado pelos secretários dos Transportes, Alexandre de Moraes, e do Verde e Meio Ambiente, Eduardo Jorge.

Na capital paulista, o dia hoje também foi de protesto por parte da organização não-governamental (ONG) Greenpeace. Em uma das ruas mais famosas de São Paulo, a Oscar Freire, a ONG aproveitou o Dia Mundial Sem Carro para ocupar parte da área de estacionamento. Os manifestantes do Greenpeace interditaram o espaço e exibiam cartaz no qual estava escrito "hoje, esta vaga ganhou vida".

Rio

No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) usou a bicicleta para ir ao trabalho, embora parte do trajeto tenha sido feito com uma bicicleta elétrica, que o ajudou a percorrer os quatro quilômetros de subida da residência oficial, na Gávea Pequena, até o mirante Mesa do Imperador. Depois, utilizou sua própria bicicleta no trecho de descida. Ele passou pela Lagoa Rodrigo de Freitas e foi até o Palácio da Cidade.