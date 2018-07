No Dia Sem Carro, SP não amplia oferta de transporte

A São Paulo Transportes (SPTrans), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a Companhia do Metropolitano (Metrô) não montaram nenhuma programação especial para a data e vão circular com a mesma frota. A alegação é que não está previsto um aumento significativo na demanda por causa da data. A prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, colocou cerca de mil ônibus a mais nas ruas.

Portanto, o Dia Mundial Sem Carro será comemorado com timidez na capital paulista. Diferentemente do Rio, onde a administração municipal organiza eventos, em São Paulo a data será marcada por três iniciativas da sociedade civil.

No Parque do Ibirapuera, representantes do Instituto Akatu de Consumo Consciente montaram um carro de lona e devem distribuir panfletos aos frequentadores. Ao lado do Conjunto Nacional, o Movimento Nossa São Paulo vai ocupar o espaço de três vagas de Zona Azul e ocupá-las com grama, pufes e sofá para que pareçam uma varanda. E à noite os chamados "cicloativistas" organizarão a bicicletada, com saída da Avenida Paulista, às 20 horas.

A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) não quis comentar a programação da data e informou que o assunto deveria ser tratado com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente - que, por sua vez, divulgou as atividades organizadas pela sociedade civil e relembrou as ações dos anos anteriores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.