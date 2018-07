No discurso de vitória, Obama volta ao tema da esperança

Apesar das dificuldades econômicas que ofuscaram o brilho de ser o primeiro presidente negro dos EUA, Obama derrotou o republicano Mitt Romney em uma corrida ferrenha pela Casa Branca e comemorou com confetes, abraços e uma promessa de representar todos os norte-americanos.

"Hoje, apesar de todas as dificuldades por que passamos, apesar de todas as frustrações de Washington, eu nunca tive mais esperança sobre o nosso futuro", disse Obama. "Eu nunca estive mais esperançoso sobre a América. E peço a vocês que sustentem essa esperança", disse ele a uma multidão em Chicago, sua cidade natal.

Obama ganhou a Presidência em 2008 fazendo campanha com os temas "esperança" e "mudança". Mas, exceto nas semanas finais da campanha, ele evitou essas palavras-chave durante a busca pela reeleição em 2012, diante dos ataques republicanos a sua administração econômica e outras questões.

Com a vitória robusta, esses ataques --pelo menos de Romney-- agora acabaram. O presidente adotou um tom conciliatório em relação ao adversário em suas declarações.

"Podemos ter lutado ferozmente, mas é só porque nós amamos este país profundamente e nos preocupamos muito sobre o seu futuro", disse. "Nas próximas semanas, eu também espero sentar com o governador Romney para falar sobre onde podemos trabalhar juntos para levar este país para frente."

Em 2008, Obama falou para uma multidão de cerca de 240.000 pessoas no Grant Park de Chicago, marcando sua vitória histórica sobre o republicano John McCain. Este ano, ele escolheu um centro de convenções, o McCormick Place, com capacidade para 18.000 pessoas.

A capacidade do local não foi a única mudança em relação a quatro anos atrás. As filhas de Obama estão bem maiores, o cabelo do presidente ficou grisalho, e o aspecto histórico de sua eleição foi menos acentuado do que em 2008. A multidão, no entanto, estava tão entusiasmada como há quatro anos.

"Isso solidifica algo que começou em 2008", disse Karen Lehman, de 59 anos. "Eu me sinto tão incrível que mal posso descrever. Esta é uma vitória para todas essas pessoas aqui que o presidente Obama foi capaz de mobilizar. Elas acreditam que ele está na direção certa. Estou muito feliz", acrescentou, em meio a pessoas que se abraçavam, acenavam pequenas bandeiras dos EUA, dançavam e davam socos no ar para comemorar.

Antes do discurso, Obama recebeu a companhia no palanque da mulher, Michelle, e das duas filhas, Malia e Sasha. Depois que elas saíram, ele parou para ouvir a música de Stevie Wonder "Signed, Sealed, Delivered", antes de começar a falar.

Quando fez o discurso, Obama elogiou o vice-presidente, Joe Biden, o pessoal de sua campanha, e a família.

"Por enquanto, um cão é provavelmente suficiente", disse ele para as filhas, a quem ele prometeu dar um cachorro se ganhasse em 2008.