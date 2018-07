No Domingo de Ramos, papa critica tráfico de imigrantes

O papa Bento XVI , numa cerimônia de Domingo de Ramos, diante de uma platéia que agitava folhas de palmeira, cobrou uma ação urgente para prevenir as mortes de africanos que buscam chegar à Europa pelo mar. Terminando as celebrações que marcam a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém uma semana antes da sua crucificação, o papa pediu medidas para evitar tragédias como que a que ocorreu na semana passada, quando um navio com imigrantes virou na costa da Líbia. Teme-se que mais de 200 tenham morrido afogados. "Não podemos nos resignar com tragédias como essa", afirmou o papa a peregrinos na Praça de São Pedro. "As dimensões do fenômeno tornam urgentes estratégias coordenadas entre a União Européia e os estados africanos para prevenir que eles acabem nas mãos de traficantes sem escrúpulos", completou.