No ES, 19 cidades foram afetadas pelas chuvas As chuvas que atingiram o Espírito Santo desde a virada do ano têm deixado vários municípios em alerta, especialmente no interior do Estado. Segundo a Defesa Civil, mais de 12 mil pessoas já foram afetadas, das quais 900 ficaram desabrigadas e desalojadas. Pelo levantamento, 19 municípios foram atingidos. Entre as cidades castigadas pelos alagamentos, o município de Ibatiba decretou situação de emergência devido à enxurrada.