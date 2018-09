No feriado, motorista enfrentará gargalos nas vias de SP

Entre terça e quarta-feira, a reportagem constatou problemas nas Rodovias Tamoios, Oswaldo Cruz, Régis Bittencourt e Fernão Dias. A situação mais grave foi encontrada na Rio-Santos, única ligação entre os litorais norte e sul após a descida da serra. A via também é o principal acesso para praias badaladas do litoral norte.

Há cerca de seis meses, um deslizamento de terra destruiu uma faixa da pista na altura do quilômetro 142, em Toque Toque Grande (São Sebastião) - a rodovia tem apenas uma faixa por sentido. As obras de reparo neste ponto começaram somente em setembro e não há previsão para a liberação total da via.

O resultado é que o trânsito precisa ser alternado, com os veículos de um sentido esperando os do outro passarem. Na terça-feira, dia em que a rodovia recebeu apenas o tráfego local, pequenas filas de veículos chegaram a se formar. A previsão da Secretaria do Estado dos Transportes para o feriado é de que 44 mil veículos usem a Rio-Santos. Um funcionário da obra contou que não há manta asfáltica para cobrir o buraco e a conclusão da obra vai atrasar.

Defesa

A Secretaria de Estado dos Transportes afirma que as obras serão entregues em novembro. "Não foi possível executar os serviços de drenagem e recomposição da plataforma sem interrupção do trânsito (Operação Pare e Siga), pois o local é encosta, sem largura suficiente para a passagem de dois veículos pelo desvio." O alto índice de chuvas na região torna difícil o trabalho para recompor a rodovia, alega a pasta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.