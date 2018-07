No final de dia dramático, índice fecha em queda de 5,6% A contaminação da crise financeira na Europa e o medo de recessão global patrocinaram uma sessão de desespero na Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou os negócios desta segunda-feira com a maior queda diária em uma década. De acordo com dados preliminares, o Ibovespa, índice mais importante da bolsa paulista, fechou com desvalorização de 5,56 por cento, para 42.041 pontos. De acordo com informações da própria instituição, foi a maior queda diária desde 10 de setembro de 1998, quando o índice despencou 15,82 por cento. O giro financeiro do pregão foi de quase 5 bilhões de reais. Em Wall Street, o índice Dow Jones foi depreciado em 3,4 por cento, enquanto o S&P 500 mergulhou 3,7 por cento. (Reportagem de Aluísio Alves; Edição de Vanessa Stelzer)