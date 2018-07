No fundo do mar, o lixo do carnaval de Salvador Mergulhadores da ONG Global Garbage, que combate o descarte de lixo nos mares, ficaram assustados com a quantidade de latas de cerveja e garrafas plásticas encontradas no fundo do mar nas imediações do Farol da Barra, em Salvador, logo após o carnaval. "Foi difícil calcular a quantidade de lixo espalhada. Certamente, havia mais de mil latinhas e até pedaços de abadás", conta Francisco da Fonseca Neto, colaborador da Global Garbage.