No início do ano, investidor já fazia suposições erradas

Paul J. Lim, The New York Times, O Estadao de S.Paulo

Ademais, se alguma coisa poderia descarrilar o novo mercado em alta, esta seria a possibilidade de os esforços do governo para reativar a economia global atiçarem as chamas da inflação.

Voltando ao presente. Com menos de dois meses do novo ano, muitas dessas suposições já são questionadas. Para começar, o tumulto econômico no exterior, encabeçado por uma crise paralisante da dívida na Grécia, está alimentando novas dúvidas sobre a recuperação global. Mesmo que a Europa não caia numa recessão dentro da recessão, alguns economistas temem que a região não se recupere plenamente antes de 2012.

Por conseguinte, os investidores estão vendendo investimentos denominados em euro e comprando o dólar, elevando seu valor em mais de 10% ante o euro este ano.

Os eventos surpreendentes provam dois pontos importantes, segundo estrategistas do mercado.

Primeiro, salientam os riscos que os investidores enfrentam sempre que se forma um forte consenso em torno de qualquer apelo de mercado. "Há um velho ditado que diz, "se alguém está prevendo alguma coisa, você sabe que ela não ocorrerá"," disse Sam Stovall, estrategista-chefe de mercado da Standard & Poor"s.

Com mais frequência, disse Stovall, a coisa que os investidores não veem chegar é que acaba desestabilizando seus portfólios. Afinal, no fim de 2009, quantas pessoas temiam que a crise da dívida grega tolheria a nova onda altista? Mais importante, as questões que hoje estão assustando o mercado "mostram que nossos pressupostos sobre o fim da crise financeira eram prematuros", disse Charles de Vaulx, um gestor de portfólio da International Value Advisers.

No centro da recente crise global do crédito, observou de Vaulx, estava a perigosa quantidade de risco que indivíduos e corporações assumiram, endividando-se para gastar e investir. E, disse ele, "a maneira como essa crise foi enfrentada em todo o mundo, envolveu uma quantidade enorme de estímulo fiscal".

Em outras palavras, para manter a economia à tona enquanto o setor privado procurava equilibrar seus balanços, governos de todo o mundo preencheram a lacuna dos gastos. "Mas o resultado de todas essas ações é que agora, de repente, o foco está na solvência dos próprios governos", acrescentou.

Isso significa que as ações fiscais mundo afora não puseram fim à crise do crédito. Elas apenas mudaram o foco para outro segmento da economia: o setor público.

Isso significará que a alta - e a recuperação - terminou? Não necessariamente, dizem alguns observadores do mercado. Mas, no mínimo, é um sinal de que o mercado pode ter corrido na frente da economia subjacente.

Ernest M. Ankrim, consultor sênior de mercados na Russell Investments em Tacoma, Washington, disse que após as ações terem subido quase 70% entre 9 de março e 31 de dezembro, medidas pelo retorno total do índice S&P 500, os investidores estavam provavelmente apostando numa recuperação econômica que seria tão boa como a recessão fora ruim.

Ankrim observou, porém, que os mercados podem ter calculado mal numa área crítica. Após sofrerem os problemas recentes nos mercados de imóveis, capitais e empregos, disse ele, os consumidores provavelmente não vão voltar imediatamente a seus hábitos gastadores.

Isso, por sua vez, provavelmente desacelerará a recuperação econômica tanto no país como no exterior.

Esse poderia parecer um forte argumento para apostar contra as economias de Estados Unidos e Europa e apostar no crescimento muito mais rápido de mercados emergentes.

Mas vamos com calma. Assim como as economias desenvolvidas do mundo surpreenderam negativamente os investidores no começo deste ano, elas poderão surpreender com a mesma facilidade do lado positivo mais tarde em 2010.

Considere-se o euro. Apesar de seu declínio revelar problemas reais na Europa, ele também poderá criar um vento de cauda para alguns de seus mercados, disse Michele Gambera, economista-chefe da Ibbotson Associates.

Ele observou que apesar de a Grécia enfrentar um grande problema orçamentário, as economias de Alemanha, França e Holanda estão em muito melhor forma. Mas a queda do euro causada pelos problemas da Grécia poderia acabar aumentando as exportações desses países mais saudáveis, cujos produtos teriam preços mais competitivos em função disso, disse Gambera.

Os investidores que estiverem pensando em apostar nos mercados emergentes deviam tomar nota também de outra surpresa deste ano.

Embora as economias emergentes estejam crescendo muito mais rápido que as do mundo desenvolvido - o crescimento da China, por exemplo, está projetado para quase 10% este ano, ante 2,6% nos Estados Unidos e 1% na Europa - muitas ações de mercados emergentes se saíram pior que ações da Europa ocidental ultimamente.

Enquanto ações europeias caíram cerca de 7% este ano, ações chinesas caíram 8%, enquanto as do Brasil perderam mais de 9%.

Mas isso é o que frequentemente ocorre em mercados em que os investidores estão preparados para um cenário e outro cenário se desenrola. "Quando não se espera que alguma coisa aconteça e não se está preparado para ela, é aí que o pânico frequentemente se instala", diz Stovall, da S&P.

TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

Paul J. Lim é jornalista