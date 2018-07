No início, feministas brasileiras foram contra

As feministas chegaram a se aliar à Igreja Católica, que até hoje prega contra qualquer método artificial de contracepção, para combater a novidade.

"A chegada da pílula ao Brasil foi muito diferente do que ocorreu com mulheres de países europeus, cujas políticas pró-natalidade tinham adquirido muita força após a 2.ª Guerra", diz a historiadora Joana Maria Pedro, uma das coordenadoras do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina e autora de um trabalho sobre o tema publicado em 2003 na Revista Brasileira de História.

"Enquanto em países como a França a pílula só foi liberada para consumo em 1967, no Brasil a pílula anticoncepcional e o DIU foram comercializados sem entraves desde o início da década de 60", afirma no texto. Em locais onde a cidadania era respeitada, como na França, a chegada da pílula coincidiu com transformações nas relações de gênero, com mais espaço para a mulher na sociedade, explica.

"No Brasil, este momento foi vivido como expansão de campo de prova, como preocupação com o crescimento da população pobre", conclui no estudo.

Disseminação. Na época, os Estados Unidos defendiam o controle da natalidade na região e estimularam organizações não-governamentais americanas a disseminar o uso do anticoncepcional no País, enfatiza. Além de temer os efeitos para a saúde da mulher, as feministas contestavam a origem do método.

Nos anos seguintes, a discussão ficou mais acirrada com a instalação do governo militar, em 1964. Dentro do regime também havia divisões: uns achavam que o controle populacional alavancaria o desenvolvimento. Outros viam na pílula um risco à soberania nacional, pois queriam que brasileiros ocupassem todo o território do País.