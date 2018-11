No início, Linha 4 do Metrô-SP vai operar das 9h às 15h

O horário de operação reduzido é comum durante o início de operação de linhas novas do Metrô. Quando a Linha 5-Lilás foi inaugurada em 2002, por exemplo, funcionou das 10 horas às 15 horas e somente em dias úteis, sendo expandido gradativamente. A mesma situação aconteceu no início do funcionamento da Linha 2-Verde, na década de 1990.

No caso da Linha 4-Amarela, ainda não há previsão de como será a expansão do horário de funcionamento. No entanto, o consórcio ViaQuatro, que vai operar a nova linha, afirma que a previsão é que o trecho entre as duas estações funcione em período integral - das 4h40 à 0h - até o fim deste ano.

Prazo

Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o contrato de concessão prevê que a Linha 4 pode funcionar em dias e horários reduzidos por um período de seis meses a partir do início das operações comerciais. Esse tempo é necessários para "permitir ajustes operacionais, treinamento de pessoal e também para habituar o público", afirmou a pasta ontem, por meio de nota. A secretaria e o consórcio ainda não definiram se haverá cobrança dos passageiros nesse primeiro momento ou se as viagens na linha serão gratuitas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.