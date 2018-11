No interior de SP, liga de alunos faz sua parte

A liga, agremiação comum em faculdades de Medicina, reúne 15 alunos. Na última campanha Fique Sabendo, encerrada no início do mês, o grupo ajudou a divulgar no câmpus a importância de se fazer o teste do vírus HIV. Os estudantes também organizam simpósios anuais e mantêm parceria com uma escola pública, onde orientam sobre prevenção de DSTs e gravidez indesejada.

"É mais tranquilo trabalhar com adolescentes porque falamos a língua deles. Mas sempre surgem aquelas dúvidas que te deixam desconcertada", diz Tabata, que está no 3º ano de Enfermagem. Para a professora Elen Castanheira, orientadora do grupo, o contato com a comunidade agrega conteúdo à formação universitária. "Eles aprendem a reconhecer o paciente como sujeito de direitos e a lidar com a dificuldade de trabalhar nessa área, que é carregada de valores."

''Todo mundo tem o direito de ser feliz, de ter prazer, mas vamos fazer as coisas da maneira mais correta?''

Tabata Baicere, aluna da Unesp