No Ipiranga, em SP, plano é revitalizar Av. Dom Pedro I A Operação Urbana Mooca/Vila Carioca prevê a revitalização de uma das mais movimentadas vias da zona sul de São Paulo, a Avenida Dom Pedro I, que leva ao Parque da Independência, no Ipiranga. A área do entorno do parque também deve passar por melhorias, por causa da relevância histórica. O Cambuci - bairro "com nível de degradação elevado", segundo a Prefeitura - deve voltar a ter vocação residencial.