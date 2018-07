No litoral de São Paulo, 78% das praias estão boas para banho

Os turistas que vão aproveitar o feriado de carnaval nas praias dos Estado de São Paulo vão encontrar boa balneabilidade em quase todas elas, segundo o último boletim de Balneabilidade das Praias do Litoral Paulista, divulgado nessa quinta, 19. A validade do boletim até a próxima Quarta-Feira de Cinzas, segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. De acordo com o boletim, 78% dos 155 pontos avaliados apresentam boa qualidade, ou seja, 121 pontos monitorados pela agência ambiental estão próprios para o banho de mar. Segundo a previsão meteorológica haverá predominância de bom tempo durante o feriado prolongado. No Litoral Norte, dos 83 pontos monitorados, 62 estão próprios. Na Baixada Santista, dos 45 pontos avaliados, 35 estão em condições boas de balneabilidade. No Litoral Sul, dos 27 monitorados, 22 apresentam condições favoráveis para o banho de mar. A Cetesb monitora 155 pontos em 136 praias, das cerca de 293 existentes ao longo dos 427 quilômetros da costa paulista, o que resulta em média um ponto a cada 1,6 Km. O monitoramento cobre 15 municípios, sendo as amostras coletadas analisadas nos laboratórios da agência ambiental, num total de 900 durante os meses de verão. Para os técnicos do Setor de Águas Litorâneas da Cetesb, dois fatores podem estar associados a esta significativa melhora: as ações de saneamento ambiental, que estão sendo executadas pelo governo estadual, e a pouca influência das chuvas, que apesar de ter apresentado, em alguns dias de fevereiro, índices pluviométricos acima da média para este período do ano, não chegaram a interferir negativamente na qualidade das águas marinhas.