No litoral de SP, 17 praias estão impróprias para banho

A água também está contaminada nas praias Milionários e Gonzaguinha, em São Vicente. Completam a lista as praias Pontal da Cruz, em São Sebastião; Itaguá, em Ubatuba; Viana, em Ilhabela; Perequê, no Guarujá; e Vera Cruz, em Mongaguá. A Cetesb define a classificação da balneabilidade com base na densidade de coliformes fecais constatada. Segundo a companhia, o contato com o esgoto pode causar doenças principalmente em crianças, idosos ou pessoas com baixa resistência.