No litoral de SP, 5 morreram afogados no fim de semana Cinco pessoas, incluindo uma criança de seis anos, morreram afogadas neste final de semana no litoral paulista. O número é considerado elevado para a temporada de inverno. "Foi um final de semana atípico, estava calor e muita gente desceu. Tivemos quatro salvamentos no sábado e vinte no domingo", afirmou o tenente Marcelo Medeiros, do 17º Grupamento de Bombeiros Salvamar Paulista. Três pessoas se afogaram em Mongaguá, uma em Praia Grande e uma em Bertioga. Todas eram moradores da Grande São Paulo.