No Nacional, um recordista

O Nacional do Paraguai pode até não ter muita tradição na Taça Libertadores. O adversário do São Paulo, porém, é comandado por um ex-goleiro lendário.

Ever Hugo Almeida, uruguaio da cidade de Salto e naturalizado paraguaio, é até hoje o jogador com o maior número de partidas disputadas no torneio. Como jogador, defendeu o Olímpia, também do Paraguai, em 113 partidas de 16 edições, nas décadas de 1970, 80 e 90.

O ex-goleiro também foi campeão duas vezes. A primeira foi em 1979, então com 31 anos. A final foi contra o Boca Juniors. A segunda, com 42 anos, em 1990, ao bater o Barcelona do Equador.

Ever Hugo Almeida foi ainda campeão do Mundial de Clubes em 1979 ? venceu os dois jogos da final contra o Malmö, da Suécia ?, além de acumular dez títulos paraguaios, uma Supercopa e uma Recopa.

"Não temos outra alternativa: precisamos de uma vitória", disse o técnico ao ser questionado sobre o jogo contra o São Paulo, após derrotas para Once Caldas e Monterrey. Ele promete mudanças no time, mas faz mistério quanto à escalação.

O Nacional não anda mal apenas no torneio continental. Apesar da vitória de 1 a 0 sobre o Guaraní, no Torneio Apertura, no fim de semana, ocupa a sétima colocação no campeonato nacional.