No Natal, 22 motoristas são detidos embriagados em SP O policiamento reforçado nas rodovias estaduais paulistas já deu os primeiros resultados durante o primeiro Natal com a Lei Seca em vigor. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, 22 motoristas foram detidos por embriaguez entre os dias 24 e 25 nas rodovias paulistas. Desde o dia 24 até ontem, segundo a polícia, foram registrados 156 acidentes com vítimas e 256 ocorrências sem vítimas nas rodovias estaduais. Dezoito pessoas morreram, 75 tiveram ferimentos graves e 179 se feriram levemente. A operação montada para o Natal termina na segunda-feira e só então será divulgado o balanço final. A Polícia Rodoviária informou que possui 17 bafômetros em todo o Estado para fiscalizar o cumprimento da Lei Seca.