No Natal, número de flanelinhas duplica na cidade de SP Oito da noite. Todas as vagas de estacionamento na Praça Túlio Fontoura, na frente da Árvore de Natal do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, estão ocupadas. Motoristas que chegam para assistir ao espetáculo de luzes na fonte multimídia do parque são abordados por nada menos do que 15 flanelinhas. "R$ 10 para estacionar, queridão. Aproveita que é a última vaga e o show já vai começar", diz um guardador. No entorno do Mercado Municipal, na região central, o preço cobrado para estacionar na rua, sobre calçadas e até em lugares proibidos, varia entre R$ 5 e R$ 10.