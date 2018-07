No PA, central 190 recebe mais de 1 milhão de trotes O Centro Integrado de Operações (Ciop-190) do Pará recebeu mais de 1,082 milhão de trotes no período de 1º de janeiro a 31 de outubro deste ano. O índice representa 34,52% do total de 3,134 milhões de chamadas recebidas pelo centro ao longo de 2011. Somente em outubro deste ano, foram feitos 141,216 mil trotes.