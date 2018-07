No País, 38 operadoras de saúde têm 50% dos clientes Das 1.549 operadoras de planos de saúde em atividade no Brasil, 38 detêm 50,2% dos 42,8 milhões de beneficiários. Duas delas atendem a 10,3% dos clientes de todo o País. A concentração no mercado de planos privados aumenta na medida em que empresas encerram atividades - entre 2004 e 2009, o número de operadoras com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) caiu 22%. Esses dados fazem parte do boletim sobre o desempenho do setor em 2009 que a ANS divulgou ontem. No ano anterior, 43 empresas detinham 50,9% dos clientes.