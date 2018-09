No País, mais de 50% não sabem o que é hepatite C

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a hepatite C é a principal pandemia do mundo, com 170 milhões de pessoas infectadas e 1 milhão de mortes por ano. A SBH afirma que entre 3 milhões e 4 milhões carregam o vírus da hepatite C no Brasil - na maioria dos casos, sem saber.

"O grau de desinformação é notório e preocupante", avalia o presidente da SBH, Raymundo Paraná. "Nos últimos anos, temos buscado alertar a população, mas falta o governo participar mais desse processo, falta fazer o que foi feito com a divulgação sobre o HIV. É preciso conscientizar médicos de todas as especialidades, por exemplo, a pedir a seus pacientes exames para detectar a hepatite C."

Para o hepatologista, uma das possíveis causas da baixa preocupação com a hepatite C é a falta de sintomas e a evolução lenta. "É uma doença silenciosa, que evolui por décadas até começar a apresentar sintomas, quando o estágio já é avançado, podendo avançar para cirrose ou câncer de fígado. Estamos diagnosticando, agora, casos de infecção das décadas de 1970 e 1980. A hepatite C responde, hoje, por 40% dos transplantes de fígado no Brasil", diz. "Estimamos que entre 20% e 25% das pessoas que receberam transfusão de sangue antes de se rastrear a presença de hepatite C (em 1993) tenham contraído a doença."