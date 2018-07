No País, vacinação contra pólio deve imunizar 14,7 mi

Segundo informações do ministério, a campanha, que tem como slogan "Não dá pra vacilar. Tem que vacinar", recebeu investimentos da ordem de R$ 46 milhões, sendo R$ 21,8 milhões com a aquisição dos imunobiológicos, e R$ 13,2 milhões, com transferência de fundos para as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, e R$ 11 milhões para ações de comunicação e publicidade para as duas fases.

O Brasil já foi certificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de que não há circulação do vírus da poliomielite no nosso território, segundo o ministério. A importância da vacina é manter o País livre do vírus que causa a doença.

A vacina contra a poliomielite é um serviço básico oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e disponível durante todo o ano nos postos de saúde, na vacinação de rotina. Além do esquema básico - as três doses de rotina - a criança de até cinco anos de idade tem de tomar todos os anos as duas doses da campanha.