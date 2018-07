No Pará, 300 escolas funcionavam sem autorização Terminou hoje um mutirão da rede pública estadual de ensino que regularizou 300 escolas estaduais. As unidades estavam com documentos vencidos e sem autorização do Conselho Estadual de Educação (CEE) para funcionar. O número de escolas em situação irregular foi identificado no primeiro semestre de 2011. A empreitada de legalização durou cerca de seis meses.