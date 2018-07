No Paraná, 21 municípios têm prejuízo com chuvas A chuva que atinge o estado do Paraná desde a última segunda-feira já causou prejuízo a pelo menos 21 municípios e afetou mais de 57 mil moradores, de acordo com balanço da Defesa Civil divulgado nesta quinta-feira. Seis cidades já decretaram situação de emergência: Manoel Ribas, Iretama, Nova Tebas, Pitanga, Londrina e União da Vitória.