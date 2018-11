No Paraná, 30 presos fogem pelo teto de delegacia Trinta presos conseguiram fugir na madrugada de hoje da Cadeia Pública de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, depois de perfurar a laje de concreto do teto da edificação e arrebentar o fundo de uma caixa d''água. A caixa ajudou a despistar a polícia, enquanto os presos faziam as perfurações na laje, empreendimento que deve ter demorado vários dias. Até por volta das 15 horas, nenhum dos presos havia sido recapturado.