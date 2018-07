No PR, 10.680 unidades são apreendidas A Vigilância Sanitária do Paraná e agentes do município de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, apreenderam ontem 10.680 unidades de próteses mamárias da Poly Implants Protheses (PIP) na sede da empresa EMI Importação e Distribuição Ltda. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia determinado o recolhimento das próteses não utilizadas no País.