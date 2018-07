No PR, homem atira contra ex-mulher e mata criança Uma menina de cinco anos morreu baleada na noite de ontem em Florestópolis, na região de Londrina, no Norte do Paraná. A Polícia Civil informou que a mãe da criança teve um desentendimento com o ex-marido e ele disparou contra ela. Mas além da mulher o homem acertou a criança no peito e em um braço. A criança não resistiu aos ferimentos. A mãe foi encaminhada para um hospital local. O autor dos disparos fugiu e não há, ainda, informações sobre seu paradeiro.