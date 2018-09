No PR, ladrões roubam carro e jogam bebê pela janela Um bebê foi jogado para fora do carro durante um assalto, ontem, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR). De acordo com o relato da mãe, que fez o boletim de ocorrência, ela saía de sua residência com o carro, por volta das 10h30, quando foi surpreendida por dois homens, um deles armado.