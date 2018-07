No primeiro dia do feriado, 9 morrem em rodovias do PR

A pior ocorrência foi registrada durante a madrugada, na PR-272, altura do município de Faxinal. Um veículo se chocou com um ônibus da empresa Expresso Nordeste depois de atropelar capivaras que estavam na pista. Após o choque, o motorista do carro perdeu o controle e acabou invadindo a pista no sentido contrário da rodovia. As cinco pessoas que estavam no veículo morreram e oito passageiros do ônibus ficaram feridos, entre eles o motorista, retirado das ferragens em estado grave.

Os demais acidentes foram registrados no quilômetro 129 da PR-280, no km 6 da PR-449, no km 496 da PR-180 e no km 116 da PR-170, deixando uma vítima fatal cada.