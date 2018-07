No primeiro título, houve polêmica e até demissão O título anterior da Tijuca, de 1936, causou grande polêmica, provocando até a demissão do presidente da União das Escolas de Samba (antecessora da atual Liga). Naquele ano, a Tijuca trouxe pela primeira vez alegorias que faziam menção ao enredo - Sonhos Delirantes. Mesmo assim, o critério de julgamento foi fortemente questionado. Isso porque o mais bem colocado no quesito harmonia seria o campeão, o melhor em samba seria o vice e a melhor bateria ficaria em terceiro. Mangueira ficou com o segundo lugar com o clássico Não quero mais amar a ninguém, de Cartola, e a Portela em terceiro. Em quarto lugar ficou a Deixa que eu Digo, por ter a bandeira mais bonita.